Средняя зарплата превысит 44 тысячи гривень: правительство одобрило экономический сценарий

Ожидается, что темпы роста реального ВВП ускорятся до 4,5 % в 2027 году.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов. В частности, средняя заработная плата, по прогнозам, вырастет до более чем 44 тыс. грн, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.

"Средняя заработная плата, согласно прогнозу, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%", - отметила Свириденко.

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Премьер-министр отметила, что прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет (2027-2029). При этом ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Она подчеркнула, что бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.

"Она разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий", - отметила Свириденко.

Кроме того, по её словам, будет продолжена поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооружённой агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

Прогноз экономического развития от правительства

Как писал УНИАН, правительство представило парламенту ключевые параметры Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Планировалось повышать социальные стандарты темпами, опережающими прогнозируемую инфляцию. Минимальная заработная плата, по расчетам Кабмина, вырастет на 10,4% в 2027 году, на 8,7% в 2028 году и на 7,1% в 2029 году.

Согласно прогнозу экономического и социального развития на 2027-2029 годы, средняя зарплата в Украине по итогам 2026 года составит 30 088 гривень и будет расти в дальнейшем до показателя свыше 44 тысяч гривень в 2029 году.

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