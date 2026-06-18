Когда доллар превысит 50 гривень: правительство обнародовало прогноз курса к 2029 году

В 2026 году прогнозируется курс доллара на уровне 45,8 грн на конец года.

Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы – документ, определяющий основы бюджетной политики государства на следующие три года.

Документ предусматривает постепенный рост курса доллара в Украине – до 51,5 гривни за единицу американской валюты в 2029 году.

Согласно базовому сценарию, который предполагает существенное улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года, правительство спрогнозировало два показателя курса доллара – среднегодовой и на конец года.

Видео дня

Так, в 2026 году ожидается курс 45,8 грн/долл. на конец года (44,4 грн/долл. в среднем). В последующие прогнозируемые годы тенденция к девальвации сохранится: на конец 2027 года курс прогнозируется на уровне 48,3 грн/долл. (47,1 грн/долл. в среднем), на конец 2028 года – 50,1 грн/долл. (49,1 грн/долл. в среднем), а в 2029 году курс на конец года может достичь 51,5 грн/долл. (при среднегодовом показателе в 50,7 грн/долл.).

Следует отметить, что Бюджетная декларация – это прогнозный документ правительства, и показатели, заложенные в бюджеты следующих лет, могут отличаться. Кроме того, декларация еще подлежит утверждению Верховной Радой.

Бюджетная декларация – последние новости

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов. В частности, средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет до более чем 44 тыс. грн. Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет (2027–2029).

В случае улучшения ситуации с безопасностью правительство ожидает ускорения экономического роста. Реальный ВВП может вырасти на 2,6% в 2026 году, на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году.

Вас также могут заинтересовать новости: