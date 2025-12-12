'ПриватБанк' неожиданно изменил курс валют: сколько стоит доллар и евро в пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 12 декабря, подешевел на 10 копеек и составляет 42,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,88 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 12 декабря вырос на 25 копеек и составляет 50,00 гривень.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 12 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июля - 49,41 грн).

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,80 грн/евро, а курс продажи - 49,58 грн/евро.

