Курс гривни к евро установлен на уровне 49,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июля - 49,41 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,16/42,19 грн/долл., а евро - 49,43/49,45 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 декабря, подорожал на 23 копейки и составляет 42,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,98 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.

В преддверии Рождества валютный рынок в Украине может вести себя неоднозначно. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, атмосфера напряженности никуда не исчезает: спрос на валюту способен вырасти как на межбанковском рынке, так и среди населения.

