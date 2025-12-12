Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 декабря, снизился на 14 копеек и составляет 42,43 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 49,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,80 грн/евро, а курс продажи - 49,58 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июля - 49,41 грн).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 42,1-42,6 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75/евро (на наличном рынке).

Вас также могут заинтересовать новости: