'ПриватБанк' снизил цену на евро: свежий курс валют на 24 апреля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 апреля, не изменился и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой подешевел на 27 копеек – 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 24 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,94 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,38 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

