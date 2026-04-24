Доллар растет в конце недели: курс валют в банках и обменниках Украины

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 24 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,78 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,94 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,38 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины сохраняет относительную стабильность, а ключевые колебания определяются внешними факторами и ожиданиями международного финансирования. На следующей неделе курс может колебаться в диапазоне 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: