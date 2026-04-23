Доллар дорожает, а евро падает: НБУ установил официальный курс валют на 24 апреля

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,94 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,38 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро – 51,38/51,41 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 апреля снизился на 10 копеек и составлял 44,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 20 копеек и составляет 51,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,30 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,15 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 20 копеек и составил 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

