Сколько будут стоить 100 долларов в июне: свежий прогноз банкира

Украинцам не стоит ожидать резких изменений курса.

Курс валют в Украине в июне может колебаться. Национальный банк, международная помощь и прогнозируемый уровень инфляции способны удержать ситуацию на валютном рынке в уже привычных пределах.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в первый месяц лета ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Согласно его прогнозу, в июне курс доллара в Украине ожидается в рамках 43,8-44,8 гривни, а курс евро - 51-52 гривни.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4380-4480 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43800-44800 гривень. При этом 100 евро в гривнях будут стоить 5100-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся 51000-52000 гривень.

Курс валют в Украине – прогноз до осени

Финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривень уже к концу лета – сентябрю 2026 года. По его словам, в течение этого периода возможны ситуативные колебания в пределах 50–60 копеек на доллар.

При этом он указал, что уже в октябре – начале ноября курс может вырасти до 45,10–45,35 грн/долл., а в конце года достичь уровней, заложенных в госбюджете – 45,6–45,7 грн/долл. или даже чуть выше.

Вас также могут заинтересовать новости: