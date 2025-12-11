Украинцы могут обратиться к покупке валюты как к инструменту самозащиты от рисков.

Накануне Рождества валютный рынок в Украине может вести себя неоднозначно.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, атмосфера напряженности никуда не исчезает: спрос на валюту способен вырасти как на межбанковском рынке, так и среди населения.

"На это влияют факторы, которые уже давно определяют контекст - война, массированные удары по энергосистеме, существенное политическое и информационное давление, а также нерешенный вопрос международного финансирования Украины в 2026 году. К тому же перебои с энергоснабжением создают дополнительную экономическую нестабильность, заставляя предпринимателей увеличивать цены", - сказал он.

По его словам, в такой ситуации часть украинцев может снова обратиться к покупке валюты как к инструменту самозащиты от рисков, то есть спрос может двигать курсы вверх.

Однако, как отметил эксперт, есть несколько предохранителей стремительных курсовых изменений, в частности роль Нацбанка как главного игрока рынка. Банкир пояснил, что регулятор имеет достаточно возможностей, чтобы противодействовать резким колебаниям - с помощью валютных интервенций, как и всегда, регулятор сглаживает чрезмерные движения курса.

Основные показатели валютного рынка с 15 по 21 декабря, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,1-42,6 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Валютный рынок будет оставаться под контролем НБУ, который работает на то, чтобы не допустить резких курсовых скачков. Сейчас это крайне важно для сохранения архитектуры рынка", - отметил банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,66 грн/евро, а курс продажи - 49,43 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 декабря подорожал на 23 копейки и составляет 42,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,80 гривни за евро.

