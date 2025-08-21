Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 августа, подешевел на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,43 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,36 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,25 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 21 августа, составляет 113 980 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 709 460 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 2 копейки.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.