Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 августа, подешевел на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,43 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,36 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,25 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 21 августа, составляет 113 980 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 709 460 грн.

Нацбанк установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.

