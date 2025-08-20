Курс гривни к евро установлен на уровне 48,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,15/48,18 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 августа вырос на 3 копейки - до 41,63 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 48,60 гривни за евро. К тому же продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

