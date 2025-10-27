В 'ПриватБанке' подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро в понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 27 октября, вырос на 10 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 октября, остался неизменным и составляет 49,26 гривни.

Нацбанк установил на 27 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,82 гривни за доллар.

В то же время курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 49,23 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.

