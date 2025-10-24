Курс гривни к евро установлен на уровне 48,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,00 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,03/42,06 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 октября вырос на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составляет 49 гривень за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривня, а евро - по курсу 48 гривень за единицу иностранной валюты.

К тому же, курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 7 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,60 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составляет 49 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,30 гривни за евро.

