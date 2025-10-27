Продать доллар можно в среднем по курсу 41,82 грн, а евро - 48,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 27 октября, вырос на 10 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,82 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 49,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,08 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,30 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что до 2 ноября коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/долл. на межбанке и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке.

