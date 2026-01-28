Евро стремительно вырос до самого высокого показателя с 2021 года, - Reuters

На прошлой неделе евро вырос примерно на 2%, что стало самым большим еженедельным ростом с апреля.

Евро вырос до самого высокого уровня по отношению к американской валюте с 2021 года – 1,20 доллара. Это свидетельствует о возобновлении роста европейской валюты на фоне падения настроений в отношении американской валюты, пишет Reuters.

"Трейдеры традиционно обращают внимание на "круглые" отметки, а уровень 1,20 доллара стал очередной вехой для валюты, которая в прошлом году подорожала примерно на 13% – это лучший год евро по отношению к доллару с 2017 года", – говорится в материале.

Впрочем, путь к этой отметке был непростым: в сентябре евро уже подходил к уровню 1,20 доллара, но впоследствии откатился, когда американская валюта восстановила позиции.

Видео дня

Несмотря на это, после падения почти до 1 доллара год назад, евро заметно укрепился. Среди причин - европейский фискальный стимул, лидером которого выступает экономически мощная Германия.

С исторической точки зрения, уровень 1,20 доллара лишь немного превышает среднее значение курса евро с момента его введения в 1999 году. В то же время это значительно ниже пика в 1,60 доллара в 2008 году.

Почему укрепляется евро

Противостояние президента США Дональда Трампа с союзниками по вопросам торговли и Гренландии, а также его атаки на Федеральную резервную систему ослабили доллар. Последний импульс росту евро придали спекуляции о возможном совместном вмешательстве США и Японии для сдерживания ослабления иены, что в целом давит на американскую валюту.

27 января Трамп, отвечая на вопрос, не считает ли он, что доллар слишком ослаб, заявил, что его стоимость "прекрасная".

Поддержку евро также оказывают усилия по улучшению безопасности еврозоны и стимулированию долгосрочного экономического роста, особенно в Германии, а также стремление диверсифицировать резервы, отходя от доллара. В то же время последствия нового укрепления валюты - в частности, удорожание экспорта на внешних рынках - могут начать проявляться в ближайших отчетах компаний.

По оценкам Goldman Sachs, компании, входящие в индекс STOXX 600, получают около 60% доходов за пределами Европы, причем почти половина из них приходится на США.

Инвесторы пока в основном игнорируют влияние укрепления валюты, учитывая в целом позитивные экономические перспективы. В то же время, по оценкам, прибыль европейских компаний в прошлом году сократилась.

Реакция Европейского центрального банка

Чиновников ЕЦБ обычно больше интересуют скорость и масштаб валютных колебаний, а не сам уровень курса. Однако они, вероятно, обратят внимание на ситуацию, ведь на прошлой неделе евро вырос примерно на 2% - это самый большой недельный рост с апреля 2025 года, когда введенные Трампом пошлины до "Дня освобождения" вызвали глобальные потрясения.

Укрепление евро с прошлого лета было более постепенным, чем всплеск весной, что должно уменьшить определенную обеспокоенность.

"Стремительное укрепление евро отражает улучшение настроений, но это не означает, что в ближайшее время он заменит доллар. Доля американской валюты в мировых валютных резервах составляет чуть менее 60%, тогда как на евро приходится около 20%. Доминирование США в мировой торговле и финансах, а также глубина американских рынков капитала означают, что эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время", - пишет агентство.

Курс валют – последние новости

28 января доллар опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

Вас также могут заинтересовать новости: