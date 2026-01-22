Евро будет в центре внимания: банкир дал свежий прогноз курса валют на февраль

Банкир отметил, что ожидаемые колебания курса евро будут в пределах 49-51,5 грн.

В феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом, рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В феврале в центре внимания валютного рынка может оказаться именно евро. Причина - вероятное новое обострение торговых отношений между США и ЕС, которое способно повлиять на соотношение доллара и евро на глобальных рынках. Развитие событий остается малопрогнозируемым и может меняться достаточно быстро", - сказал банкир.

По его словам, в зависимости от дальнейших решений сторон, в частности, возможного заключения торгового соглашения или, наоборот, введения дополнительных пошлин США на европейские товары, курсовая пара доллар/евро может колебаться в диапазоне 1,15-1,2. Это, в свою очередь, непосредственно отразится на стоимости евро в Украине.

Он отметил, что курс европейской валюты на внутреннем рынке формируется с учетом двух ключевых факторов - соотношения доллара и евро на мировых рынках и курса гривни к доллару. Именно комбинация этих факторов определяет дальнейшую динамику европейской валюты.

В то же время речь не идет о резких или шоковых изменениях стоимости ни доллара, ни евро, ведь обе валюты имеют статус мировых резервных и риски их глобального обесценивания пока отсутствуют.

"В итоге февраль имеет все шансы пройти спокойно для валютного рынка. Ожидаемые колебания курса доллара - в пределах 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн. В то же время военные риски, в частности ситуация в энергетике, остаются фактором, который невозможно точно просчитать", - сказал Лесовой.

Курс валют в Украине – прогнозы на ближайшее время

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что в ближайшую неделю в Украине вероятно контролируемое ослабление гривны.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что в конце января валютный рынок Украины постепенно перейдет в более спокойный режим работы.

