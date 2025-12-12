Курс гривни к евро установлен на уровне 49,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,17/42,20 грн/долл., а евро - 49,45/49,47 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 декабря снизился на 14 копеек и составлял 42,43 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 20 копеек и составляет 49,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,20 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек и составлял 42,48 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составлял 49,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,88 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

