Украина будет с деньгами: в ЕС рассказали, когда поступит первый транш с €90 миллиардов кредита

В 2026 году Евросоюз планирует выделить 45 млрд евро из кредитного пакета.

Украина может получить первый транш из 90-миллиардного кредита от Европейского Союза в конце мая или в начале июня, пишет Reuters.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что до выделения первого транша Украину продолжат финансировать другие международные доноры.

В издании напомнили, что в прошлом году ЕС одобрил кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, однако его блокировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. После выборов в Венгрии 12 апреля он утратил политические позиции, а лидер победившей партии Петер Мадьяр заявил, что больше не будет блокировать европейское финансирование для Киева.

Домбровскис отметил, что определенные сдвиги возможны, пока Орбан еще находится в должности, однако он не хочет выражать чрезмерный оптимизм, учитывая многочисленные задержки.

"Если это произойдет на этой неделе – это будет очень хорошо. Если нет – придется ждать нового премьера. В любом случае, я считаю, что мы сможем разблокировать ситуацию", – добавил еврокомиссар.

Он уточнил, что 45 млрд евро из пакета планируется предоставить в 2026 году и еще 45 млрд – в 2027-м. Из этой суммы 28 млрд евро предусмотрено на военные нужды, а 17 млрд – на финансирование государственного бюджета. Выплаты будут зависеть от продолжения реформ в Украине и адаптации ее законодательства к нормам ЕС в рамках движения к членству.

Отмечается, что кредит ЕС покрывает примерно две трети финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Остальную часть, по ожиданиям Еврокомиссии, должны предоставить другие партнеры – в частности, Канада, Япония, Великобритания, Норвегия и другие страны.

Евросоюз также должен согласовать с международными партнерами финансирование оставшейся трети потребностей, которая выходит за пределы кредита на 2027 год.

Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины – главные новости

Послы стран ЕС 22 апреля рассмотрят поправку к регламенту о многолетней финансовой рамке (MFF) блока. Принятие поправки – необходимый шаг для выделения Украине 90 миллиардов евро кредитных средств.

Сообщается, что в настоящее время позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана относительно финансирования Украины изменилась. Таким образом, вето Венгрии может быть снято уже 22 апреля.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман рассказал, что благодаря голосованию народных депутатов за необходимые законопроекты Украина в ближайшее время получит 4 млрд евро по программе Ukraine Facility, далее – следующий транш МВФ, что позволит продержаться до тех пор, пока поступят деньги из 90 млрд евро от ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: