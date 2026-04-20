Финансовая катастрофа откладывается: эксперт оценил, где Украине искать деньги и вырастут ли налоги

По мнению эксперта, возможности для повышения налогов в Украине исчерпаны.

Премьер-министр Юлия Свириденко по результатам консультаций с Международным валютным фондом сообщила, что введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. Вместо этого ведутся консультации с международными партнерами по выработке альтернативных мер для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.

Кроме того, избрание нового премьер-министра в Венгрии дает "зеленый свет" выделению Украине 90 млрд евро от ЕС, которые ранее заблокировал пророссийский премьер Виктор Орбан. Также лед тронулся и в украинском парламенте, который наконец начал принимать законы, необходимые для получения ряда выплат от международных партнеров. До этого чиновники и экономисты говорили о потенциальной финансовой катастрофе, которая могла наступить в Украине уже этой весной.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман рассказал УНИАН, какое значение имеет отмена требования вводить НДС для ФОПов для украинской экономики, какие меры будут более эффективными для наполнения бюджета и есть ли риск блокирования помощи от ЕС другими пророссийскими политиками после ухода Орбана от власти.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о договоренности с МВФ не вводить НДС для ФОПов. Какие альтернативные источники пополнения бюджета могут рассматриваться после этого?

Это была сомнительная мера для наполнения бюджета, и очень сомнительная, даже контрпродуктивная, для минимизации серых схем – ведь они бы только усилились от этого.

Те 20 миллиардов гривень, которые рассчитывал собрать Минфин от введения обязательной уплаты НДС предпринимателями с доходом от 4 млн грн, вряд ли бы когда-либо собрали. Потому что первой мыслью у любого ФОПа – с этим безумным администрированием, с блокировкой накладных – будет открыть еще один ФОП на родственников-друзей.

Но даже если предположить, что эту сумму собрали бы, то она очень легко заменяется другими мерами.

Какие потенциальные меры помогли бы увеличить поступления в бюджет?

Например, сейчас идет перезагрузка таможни, и только на схемах от таможни мы теряем от 105 до 120 млрд грн ежегодно. Даже если мы половину схем закроем, то это уже 60 млрд, и нам не нужны никакие НДС для ФОПов.

Также на контрафактной продукции ежегодно теряется 40 млрд грн. Поэтому качественная работа БЭБ и налоговой службы позволит привлечь эти 40 миллиардов.

Зарплаты в конвертах – вообще самая крупная схема теневой экономики сейчас в Украине: потери бюджета составляют от 200 до 265 млрд грн. Качественная работа службы Гоструда, налоговой – и вот дополнительные средства. Так что все средства лежат на поверхности.

Плюс, это, безусловно, сокращение всех популистских программ раздачи денег населению – "Зимние тысячи", выплата 1500 грн для 13 миллионов человек весной, Национальный кэшбэк. Только то, что я перечислил, это уже 40 млрд гривень расходов. Не устраиваем "вертолетные" раздачи – и сэкономили бы уже эти 40 млрд в год. Так что есть множество вариантов.

Возможны ли вместо НДС для ФОПов другие инициативы по повышению налогов? Например, насколько реалистично повышение базовой ставки НДС для всех?

Нет, невозможны. И председатель Налогового комитета говорил об этом, и мы, как аналитические центры, так считаем. Возможности для увеличения налогов – например, рост НДС для всех до 22% или другие – исчерпаны. Невозможно сейчас увеличивать какие-либо налоги – для этого уже нет возможностей у бизнеса и населения.

Весь потенциал дополнительных поступлений сейчас лежит в детенизации и сокращении популистских расходов. Все эти предложения мы предоставили Министерству финансов. Их рассматривают и, мы надеемся, что это будет внедрено.

Как вы оцениваете последние идеи по расширению налогообложения – так называемый "налог на OLX" и на международные посылки? Насколько это поможет бюджету?

Очень интересная история – так называемый "налог на OLX" вообще не распространяется на доску объявлений OLX. После того, как проект доработали и приняли в первом чтении, выяснилось, что на людей, которые просто продают свои товары, дают объявления и им звонят покупатели, это вообще не распространяется. О них налоговая никогда не узнает и не будет взимать налоги.

Этот налог – исключительно для технологических платформ, которые берут комиссию за свои операции с этими услугами. Например, Bolt, Kabanchik, Uklon, Uber. И он полезен, потому что дает возможность легально работать 400 тыс. человек – курьерам, водителям, – которые сейчас работают в неформальном секторе. Это очень важное и полезное регулирование.

Налог на международные посылки, так называемый налог на китайские маркетплейсы – еще одна полезная важная инициатива МВФ, правительства, народных депутатов для выравнивания конкуренции. Потому что сейчас получается так, что 82% посылок идет из Китая – согласно статистике, это одежда, игрушки, обувь, товары для дома. Все эти товары также производятся в Украине. И получается, что наш украинский производитель платит НДС 20%, а китайский производитель – не платит.

Это безумно искажает конкуренцию и очень вредит украинским производителям. Эту вредную льготу нужно как можно скорее убрать, и это даст дополнительно 26 млрд грн в бюджет ежегодно. А все налоги идут на оборону, поэтому это большая цифра, которая дополнительно поможет оборонной способности.

Что касается текущей ситуации с задержкой международной помощи, в частности, заблокированного Венгрией кредита ЕС на 90 млрд евро – когда, по вашим оценкам, могут возникнуть реальные проблемы с финансированием расходов? Есть ли сейчас риск задержек социальных выплат?

Во-первых, это не совсем кредит. Это 90 млрд евро, которые будут предоставлены в счет замороженных российских активов, и возвращать их нам придется исключительно в том случае, если Россия выплатит нам репарации. Это невероятная история, в которую мы вряд ли поверим, поэтому эти 90 млрд евро будут нам предоставлены безвозвратно.

Во-вторых, благодаря тому, что парламент начал голосовать за законопроекты Ukraine Facility, МВФ и Всемирного банка, у нас открылся другой источник поступления средств. В ближайшее время мы получим 4 млрд евро по программе Ukraine Facility, получим следующий транш МВФ. Также есть и другие доноры – G7, отдельные страны, которые следят за МВФ.

Поэтому, если бы парламент оставался парализованным, у нас была бы катастрофа. У нас, с одной стороны, были заблокированы 90 млрд евро от ЕС, а с другой – все остальные программы. Благодаря тому, что парламент пришел в себя, мы, к счастью, начали получать другие средства из других источников, что позволит продержаться до того момента, пока поступят деньги из тех 90 млрд евро.

Поэтому есть надежда, что парламент и дальше будет активно голосовать за необходимые инициативы. Это же не то, что нам международники навязывают какие-то плохие законопроекты, а наши отказываются голосовать. Эти законопроекты нужны нам в первую очередь. Это чрезвычайно важные вещи, которые укрепляют нашу судебную систему, делают независимыми наши госбанки и готовят их к приватизации, перезапускают Государственное бюро расследований и т. д. За них нужно голосовать независимо от международных партнеров, а дополнительно за них еще дают средства.

Юлия Свириденко говорила о работе с партнерами над альтернативными мерами обеспечения доходной части бюджета на 2027 год. Какими могут быть эти меры и есть ли риски для финансирования дефицита бюджета в следующем году?

Эти небольшие 20 млрд грн, которые мы якобы должны были получить от НДС для ФОПов, – это капля в море по сравнению с тем, что нам дают международные партнеры. Поэтому, если мы просто будем выполнять эти программы, а парламент будет голосовать за необходимые законопроекты, то нам в год будут давать 40–50 млрд долларов. Это более 2 триллионов гривень. На фоне этого 10 или 20 млрд гривень, которые мы теоретически получили бы от НДС для ФОПов (хотя мы бы их не получили), – это мелочь.

С другой стороны, есть нормальный комплекс мер, которые мы можем реализовывать даже в отношении упрощенной системы. Действительно, схемы упрощенной системы есть, они никуда не делись, НДС для ФОПов им бы никак не помог, но есть другие разумные меры, применяемые в странах мира. В первую очередь это реализация так называемого GAAR (общие правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, – УНИАН), когда наши правоохранительные органы и налоговая получают больше инструментов для выявления этих схем.

Во-вторых, это критерии борьбы с дроблением, которые необходимо внедрить в законодательство, чтобы все органы могли четко отличить, является ли это франшизой, псевдофраншизой и т. д., и соответственно действовать дальше.

В-третьих, это перезагрузка ключевых органов – завершить перезагрузку таможни, провести перезагрузку налоговой службы. Все это будет давать нам средства, будет давать результат, который нам нужен, а не простые, но неработающие решения, как НДС для ФОПов. Так что есть большой комплекс мер. Мы передали наработки Минфину, надеемся на реализацию.

Есть ли риск блокирования помощи от ЕС другими странами после Орбана? В частности, в Болгарии новым премьер-министром может стать пророссийский политик, выступавший против помощи Украине.

У ЕС есть мощные инструменты для укрощения таких небольших стран. Я думаю, они тем или иным способом просто заставят эти страны – и Фицо, и нового болгарского премьера – не блокировать помощь. Или обойдут их, или просто лишат на год права голоса.

Мы не можем остаться без этих средств, поэтому так или иначе деньги будут. Если бы это блокировала какая-то большая страна – Германия, Франция, Италия, на которых держится Евросоюз, – у нас были бы огромные проблемы. Когда же эти негодяи приходят к власти в маленьких странах, которые влияют на экономику ЕС на 0,001%, то это не большая для нас проблема.

справка Олег Гетьман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Олег Гетьман - украинский экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE. Также является экспертом группы «Налоговая реформа» РПР. Регулярно выступает в качестве приглашенного эксперта в СМИ по темам налогов, детенизации и бюджетных решений.

