Кроме конфискации активов РФ или кредитования Киева под проценты, Запад может рассмотреть так называемый репарационный кредит.

Вскоре в Украину начнут поступать деньги, полученные от российских финансовых активов, замороженных в Европе. Это даст Киеву толчок в борьбе с наступлением российских оккупационных войск.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что чиновники из стран "Большой семерки" встретились в итальянском городе Стреза, чтобы обсудить новые пути использования поступлений от около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) валютных резервов России, которые были заморожены западными странами после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что был достигнут прогресс по основным вопросам. При этом он подчеркнул, что остаются некоторые юридические технические вопросы, которые еще предстоит решить. По словам Джорджетти, существует "сильное позиционирование с точки зрения политической позиции всех стран G7".

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Самую широкую поддержку среди официальных лиц США и ЕС получило предложение, которое предусматривает предоставление Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов, используя будущие доходы от российских активов, находящихся в Европейском Союзе, в качестве залога. Как пояснила министр финансов США Джаннет Йеллен, этот план "по сути ускорит поток процентных поступлений от активов... (через кредит), предоставленный Украине".

"Украина имеет значительные потребности, и возможность мобилизовать значительные ресурсы для помощи Украине является важной", – подчеркнула она.

Министры финансов G7 надеются договориться о дальнейших шагах, которые можно будет засвидетельствовать подписями, когда президент США Джо Байден и другие лидеры соберутся на саммит в Италии в следующем месяце.

Примечательно, что план не предусматривает полного ареста активов. ЕС обеспокоен тем, что такой шаг оттолкнет другие страны от хранения своих активов в блоке – большинство замороженных российских денег хранится в Европе, а евро является второй по значению валютой в мире после доллара США.

Сколько получит Украина

Согласно договору с ЕС, Киеву ежегодно будут присылать от 2,5 до 3 миллиардов евро (2,7-3,3 миллиарда долларов) с доходов от замороженных активов РФ. Первый платеж будет осуществлен уже в июле, при этом 90% этих средств будет предназначено на вооружение и военную технику.

Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, начиная с января 2025 года. Предусмотрена возможность перераспределения расходов на восстановление разрушенной войной экономики Украины по мере изменения ее потребностей.

В отличие от капельного финансирования, согласованного ЕС, предложение, которое обсуждает "Большая семерка", может предоставить гораздо большую сумму.

Деньги для Украины: существует еще один вариант

Кроме конфискации активов или кредитования Киева под проценты, существует третий вариант, который Запад может рассмотреть – так называемый репарационный кредит.

При таком подходе Украина могла бы занять деньги у союзников, включая членов G7, и вынести в качестве залога свое требование о репарациях – или компенсации – против России. Это дало бы Киеву доступ к гораздо большей сумме денег, чем использование будущих или текущих неожиданных доходов от российских активов.

"Украина имеет право требовать от России репараций – юридически это несомненно – и она фактически монетизировала бы часть этого требования, передав ее в залог для обеспечения кредита от G7", – сказал эксперт по вопросам суверенного долга и почетный профессор юридического факультета Эдинбургского университета Ли Букшейт.

Если Россия не выплатит репарации, то G7 сможет воспользоваться пулом замороженных активов для возмещения стоимости своего кредита Украине, добавил он. Этот механизм также гарантирует, что Россия покроет часть колоссального счета за восстановление Украины, который Всемирный банк оценил в 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

"Если в России не изменится режим, Путин никогда не выплатит репарации. Эти 300 миллиардов долларов – это, пожалуй, единственный вклад, который Россия когда-либо сделает для выплаты репараций за то, что она сделала Украине", – добавил Букшейт.

Замороженные активы РФ для Украины: последние новости

Bloomberg пишет, что страны "Группы семи" (G7) собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами же активы останутся недвижимыми.

Ранее Международный валютный фонд также выступил против планов Запада по использованию замороженных активов РФ для передачи Украине. В Фонде считают, что это может подорвать мировую валютную систему.

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