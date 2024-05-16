Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему. Об этом говорится в публикации первого заместителя управляющего директора Гиты Гопинатх на сайте фонда.
Она отмечает, что для укрепления международной валютной системы необходимы согласованные усилия по предотвращению фрагментации глобальной платежной системы и связанных с ней стандартов и правил.
При этом, по ее словам, "соблюдение существующих правовых рамок также имеет решающее значение для поддержания доверия между странами и в международной валютной системе".
"Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы", - заявила представитель МВФ.
Замороженные активы РФ для Украины
С началом полномасштабной войны страны Запада заморозили в своих юрисдикциях российские финансовые активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство активов - это ценные бумаги, номинированные в евро.
Хотя на Западе регулярно звучат призывы о полной конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, до сих пор на такое решение никто не решился.
Ранее ЕС согласился ежегодно передавать Украине 3 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на закупку оружия. При этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что это "почти ничто" по сравнению с потребностями Украины.