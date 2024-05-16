В МВФ считают, что использование замороженных активов РФ может подорвать мировую валютную систему / Иллюстрация REUTERS

Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему. Об этом говорится в публикации первого заместителя управляющего директора Гиты Гопинатх на сайте фонда.

Она отмечает, что для укрепления международной валютной системы необходимы согласованные усилия по предотвращению фрагментации глобальной платежной системы и связанных с ней стандартов и правил.

При этом, по ее словам, "соблюдение существующих правовых рамок также имеет решающее значение для поддержания доверия между странами и в международной валютной системе".

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"Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы", - заявила представитель МВФ.

Замороженные активы РФ для Украины

С началом полномасштабной войны страны Запада заморозили в своих юрисдикциях российские финансовые активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство активов - это ценные бумаги, номинированные в евро.

Хотя на Западе регулярно звучат призывы о полной конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, до сих пор на такое решение никто не решился.

Ранее ЕС согласился ежегодно передавать Украине 3 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на закупку оружия. При этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что это "почти ничто" по сравнению с потребностями Украины.

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