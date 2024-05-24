Завтра подпишут документ, в котором этот отказ утвердят на бумаге.

Страны "Группы семи" (G-7) собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами активы останутся недвижимыми. Соответствующее коммюнике в субботу должны подписать министры финансов этого межгосударственного клуба, пишет Bloomberg.

"Мы обсуждаем потенциальные схемы перевода чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов, в пользу Украины", - говорится в проекте коммюнике.

Вместе с обещанием обсудить передачу доходов от активов Украине в этом же документе прописано обещание не трогать сами замороженные активы.

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"Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в нашей юрисдикции будут оставаться недвижимыми, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - говорится в проекте коммюнике.

Как отмечает Bloomberg, текст коммюнике все еще может быть изменен до его официального утверждения. Министры собираются обсудить его в субботу.

Судьба замороженных активов РФ

Как писал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) выступил против использования замороженных активов РФ для передачи Украине. В Фонде считают, что это может подорвать мировую валютную систему.

Похожего мнения придерживаются правительства многих западных стран, поэтому пока дали ход только идее о передаче Украине процентов, которые начисляются на российские финансовые активы, замороженные в ЕС. В МИД Украины отметили, что при таком сценарии Украина получит лишь около 3 млрд евро, что "не сопоставимо" с ценой самих обездвиженных активов в около 260 млрд евро.

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