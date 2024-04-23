Швейцария заблокировала российские активы на $14 миллиардов.

Швейцария заблокировала 13 миллиардов франков (14,3 миллиарда долларов) российских активов, находящихся в стране, пишет Bloomberg.

В 2023 году власти Швейцарии заморозили еще 580 миллионов франков финансовых активов и еще два объекта недвижимости, сообщил во вторник Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Всего заморожено 17 объектов недвижимости, а также роскошные автомобили, произведения искусства и мебель.

Общая стоимость замороженных частных активов по состоянию на конец 2023 года составила 5,8 млрд франков, сообщили в SECO. Это снижение по сравнению с 2022 годом и отражает потери стоимости. Замороженные активы центрального банка составляют 7,24 миллиарда франков.

Видео дня

На вопрос во время пресс-конференции, все ли российские активы, которые должны быть заблокированы в соответствии с действующим законодательством, Саймон Плюсс, глава отдела санкций SECO, ответил: "Я едва ли могу себе представить, что будут еще какие-то серьезные изменения. Основная часть заблокированных активов фактически заморожена уже два года".

Замороженные российские активы - что известно

В марте вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предлагал направить сверхприбыли с замороженных активов на закупку оружия для Украины.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз не боится реакции Москвы в этом вопросе.

Как писал Financial Times, Евросоюз может предоставить Украине первую прибыль от замороженных активов РФ уже в июле этого года. Украина получит от 2 до 3 миллиардов евро в зависимости от процентных ставок.

Вас также могут заинтересовать новости: