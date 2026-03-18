ОАЭ смягчают налоговые правила для экспатов на фоне войны в Иране

ОАЭ разрешат экспатам проводить больше времени за границей, чтобы сохранить налоговый статус и стимулировать возвращение в связи с нестабильностью в регионе.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность смягчения требований относительно минимального количества дней пребывания в стране для иностранцев, временно выехавших из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Этот шаг направлен на стимулирование возвращения экспатов и сохранение статуса ОАЭ как финансового центра региона, пишет Financial Times.

Экспаты, покинувшие страну после начала конфликта, смогут более гибко сохранять налоговое резидентство, даже если проведут за границей больше времени, чем обычно позволяют правила. Для резидентства обычно требуется находиться в ОАЭ 183 дня в году или 90 дней при наличии значительных связей со страной, таких как работа или постоянное жилье.

Особенно это важно для Дубая, который привлекает состоятельных людей нулевым налогом на доходы и репутацией безопасного финансового хаба. Из-за войны некоторые резиденты временно покинули страну, а ограничения авиасообщения, включая отмену рейсов компанией British Airways и периодические закрытия воздушного пространства, затрудняют их возвращение.

Видео дня

Высшие должностные лица Федерального налогового управления ОАЭ не планируют массовых исключений, однако готовы рассматривать заявки индивидуально после завершения конфликта. Кроме того, в стране действует принцип "центра жизни", позволяющий сохранять резидентство, если основное место жительства и финансовые интересы остаются в ОАЭ.

Для тех, кто не сможет сохранить статус налогового резидента ОАЭ, возможны дополнительные налоговые обязательства в странах своего гражданства, в частности в Великобритании. Такая ситуация может повлиять на экономику и имидж Дубая как привлекательного финансового центра.

Как сообщал УНИАН, из-за войны с Ираном, постоянных обстрелов и оттока жителей Дубай может потерять большое количество жителей и упасть в рейтингах самых комфортных мест для жизни.

В колонке для The New York Times профессор Ричард Флорида пишет, что многие экспаты выбирали Эмираты ради карьерных перспектив, безопасности, качественных школ и роскошного образа жизни, который ОАЭ предлагали их семьям. Но в условиях постоянной нестабильности Эмиратам грозит "потенциальный отток высокодоходных экспатов". Ведь у большинства из них были лишь двухлетние визы на проживание, которые напрямую зависели от работы. Автор напомнил, что около 10 миллионов из 11,4 миллиона жителей Эмиратов являются иностранными гражданами.

