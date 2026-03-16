Анастасия Рябоконь

Дубай, построенный посреди пустыни для спокойной и роскошной жизни, рискует превратиться в город, в котором постоянно бушуют пожары.

Из-за войны с Ираном, постоянных обстрелов и оттока жителей Дубай может потерять большое количество жителей и упасть в рейтингах самых комфортных мест для жизни. Почему это произошло, объяснил в колонке для The New York Times Ричард Флорида, профессор университетов Вандербильта и Торонто, научный сотрудник Фонда Кресге.

Он пишет, что многие экспаты выбирали Эмираты ради карьерных перспектив, безопасности, качественных школ и роскошного образа жизни, который ОАЭ предлагали их семьям. Но в условиях постоянной нестабильности Эмиратам грозит "потенциальный отток высокодоходных экспатов". Ведь у большинства из них были лишь двухлетние визы на проживание, которые напрямую зависели от работы. Автор напомнил, что около 10 миллионов из 11,4 миллиона жителей Эмиратов являются иностранными гражданами.

Поэтому столица ОАЭ, Дубай, была фактически построена вокруг аэропорта, который был центром притяжения людей и который почти не работает из-за иранских атак:

Видео дня

"Город, который десятилетиями называл себя элегантным заповедником – роскошным, аполитичным, свободным от налогов на прибыль, парящим над и в стороне от неспокойного региона вокруг него – внезапно лишился своей изоляции".

Автор напомнил, что город вырос в четыре раза с 2000 года, и по состоянию на начало 2026 года в нем проживали почти 4 млн человек. За это время Дубай поднялся в ведущие рейтинги мировых финансовых центров, занимая 11-е место в ведущих индексах и служа главным финансовым центром на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

"Здесь проживает более 81 000 миллионеров, включая более 200 сотен миллионеров и 20 миллиардеров. Только в 2025 году в ОАЭ переехало 9 800 миллионеров, которые принесли около 63 миллиардов долларов", – пишет он.

Дубай также стоит в одном ряду с Нью-Йорком и Лондоном по способности привлекать талантливых специалистов со всего мира.

Реклама

Однако автор подчеркнул, что многие города копируют стратегию Дубая, а элиты "могут легко перемещаться между ними". Так же могут перемещаться художественные выставки, различные конференции и другие мероприятия. Он отметил, что у жителей Дубая не было чувства укорененности, которое могло бы позволить этому городу восстановиться после спада напряженности.

"Принадлежность к какому-то месту является одним из факторов личной идентичности – одним из основных способов, с помощью которых люди отвечают на вопрос о том, кто они. Это часть того, что заставляет людей возвращаться, чтобы держаться и восстанавливаться, несмотря ни на что", – отметил автор, добавив, что у Дубая был роковой недостаток – он не предъявлял никаких требований к лояльности или идентичности:

"Дубай, созданный из пустыни и зависимый от собственной репутации города с легкой жизнью, слишком велик, чтобы потерпеть неудачу. Однако руководство ОАЭ осознало угрозу".

Он считает, что угроза репутации города стала одной из причин, по которой власти ОАЭ запретили распространять информацию об ударах.

Реклама

Удары по ОАЭ

Напомним, что с конца февраля Иран постоянно атакует Дубай. В целом над ОАЭ было обнаружено более 260 баллистических ракет и более 1500 беспилотников. Большинство из них было перехвачено, но взрывы происходят и в городах. В ОАЭ уже погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе пакистанец, непалец и бангладешец.

11 марта четыре человека получили ранения, когда два дрона упали в международном аэропорту Дубая. 16 марта компании временно приостановили авиарейсы после инцидента с иранским беспилотником, который попал в топливный резервуар.

Эксперты обсуждают, как ОАЭ будут решать вопросы логистики и доставки продуктов в страну на фоне кризиса. Правительство уверяет, что запасов еды хватит на несколько месяцев, следит за ценами и выделяет субсидии компаниям-доставщикам.

Вас также могут заинтересовать новости: