Валютный рынок Украины, как и страна в целом, вступает в кульминационную фазу года. События ближайших дней и недель могут повлиять на общую ситуацию.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заверил, что фундаментальные факторы остаются контролируемыми.
По его мнению, курс доллара в Украине до конца октября будет находиться в пределах 41,6-42 гривни за доллар на межбанке и 41,5-42 гривни за доллар на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнях до 2 ноября будут стоить 4150 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41500 - 42000 гривень.
При этом банкир отметил, что кур евро в Украине в этот же период будет находиться в пределах 48-49 гривни за евро на межбанке и 48-49,5 гривень за евро на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить в Украине 4800 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 - 49500 гривень
100 долларов в Украине
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.
Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в октябре.