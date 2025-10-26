В ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на валюту.

Валютный рынок Украины, как и страна в целом, вступает в кульминационную фазу года. События ближайших дней и недель могут повлиять на общую ситуацию.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заверил, что фундаментальные факторы остаются контролируемыми.

По его мнению, курс доллара в Украине до конца октября будет находиться в пределах 41,6-42 гривни за доллар на межбанке и 41,5-42 гривни за доллар на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 2 ноября будут стоить 4150 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41500 - 42000 гривень.

При этом банкир отметил, что кур евро в Украине в этот же период будет находиться в пределах 48-49 гривни за евро на межбанке и 48-49,5 гривень за евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить в Украине 4800 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 - 49500 гривень

100 долларов в Украине

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.

Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в октябре.

Вас также могут заинтересовать новости: