Мы посетили одну из торговых сетей и посчитали цены.

УНИАН продолжает ежемесячную серию репортажей из украинских супермаркетов. В Украине продолжают расти цены на все товары и услуги, поэтому мы решили выяснить, сколько базовых продуктов питания можно сегодня приобрести на 100 долларов в гривнях.

Наша продуктовая корзина включает 40 позиций, куда вошли самые ходовые товары. Здесь представлены мясо, хлеб, овощи, фрукты, молочная продукция и бакалея.

При выборе продуктов мы будем обращать внимание на цену, качество и объем товара. В приоритете у нас - продукция украинского производства.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 10 октября, 100 долларов в пересчете на гривны составляют 4 151 грн. На эти деньги мы будем скупаться в супермаркете Novus.

Цены на молочную продукцию

В начале направляемся в отдел молочной продукции. Здесь нас ждут молоко, сметана, творог кисломолочный и обычный и сливочное масло.

За молоко "Яготинское" пастеризованное жирностью 2,6% заплатим 95,99 гривны за 1,5 литра. Сметана "Ферма" 15% в стакане 300 г стоит 66,99 гривни.

На ценнике творога President "Творожная традиция" 9% весом 300 граммов - 99,99 гривни. Брусок обычного сыра "Комо" "Голландия" 45% продается по 98,99 гривни за 185 г.

Также в нашу корзину попадает масло "Яготинское" сладкосливочное "Крестьянское" 73% по 114 гривень за 180 г.

Таким образом, только лишь молочные продукты уже "съели" 475,96 гривни из нашего бюджета.

Мясо и рыба

Наиболее ходовым в Украине является куриное мясо, поэтому начнем с него. Килограмм охлажденного куриного филе обойдется нам в 199 гривень.

Следующие позиции дороже. Ошеек свиной без кости стоит 349 грн/кг, а лопатка говяжья, тоже без кости, - на 100 гривень больше, 449 грн/кг.

За фарш ассорти из свинины и говядины заплатим 249 гривень за кило.

Поэтому суммарно только мясо в нашей корзине "потянет" на 1 047 гривень. Добавим к нему немножко рыбы, тоже популярной - сельди. Слабосоленое филе сельди в масле "Водный Мир", фасованное по полкило, будет стоить 154 гривни.

Цены на бакалею

Далее нам понадобятся крупы к мясу на гарнир. Крупа гречневая "Хуторок", пакетированная по 800 г, обойдется в 47,99 гривни.

Макаронные изделия "Пера" той же торговой марки и тоже по 800 граммов, стоят немножко дороже - 48,49 гривни. Килограмм длиннозернистого риса от Marka Promo продают по 50,99 гривни.

Теперь, чтобы этот гарнир приготовить, добавим в корзину еще соль и специи. Кухонная соль "Наш Агро Млын" в килограммовой упаковке стоит 13,99 гривни. За упаковку 10 г душистого молотого перца "Эко" заплатим 19,49. А за лавровый лист "Мрия", тоже фасованный по 10 г, - 11,59 гривни. Еще нам понадобится белый кристаллический сахар Marka Promo по 28,99 гривни за килограммовую упаковку.

Чтобы минимально закрыть все позиции по приготовлению блюд, возьмем еще масло, муку и яйца.

Нерафинированное подсолнечное масло "Щедрый Дар" можно найти по 87,99 гривни за 850 мл. Килограммовый пакет пшеничной муки высшего сорта "Хуторок" будет стоить 33,26 гривни. А десяток куриных яиц "Квочка" XL отборочной категории СВ - обойдется в 92,99 гривни.

Свежие овощи и фрукты

Для полноценного рациона нам нужны еще овощи. Возьмем по килограмму помидоров и тепличных огурцов, это 57,49 и 79,99 гривни соответственно. Белый картофель сейчас стоит 14,99 гривни за килограмм. Возьмем два кило - суммарно это 29,98. А к картофелю - еще лук по 8,99 грн/кг.

Далее у нас на очереди остальные овощи из "борщевого набора". Это свекла за 7,99 грн/кг, морковь за 10,89 грн/кг и капуста за 11,89 грн/кг. Возьмем по килограмму каждого. Еще не помешает чеснок, который продается в упаковке по 3 головки за 24,99 гривни. И, собственно, томатная паста - пусть это будет "Томатино" 25% весом 70 г за 14,99 гривни.

Еще один овощ, который попадет в нашу корзину на правах сезонного - перец Белозерка по 49,89 за кило. Вместе с перцем общие средства, потраченные на овощи, составят 312,08 гривни.

Дополнительных витаминов нам принесут и фрукты: "демисезонные" бананы по 64,89 грн/кг, украинские яблоки по 32,99 грн/кг и груши, которых мы возьмем полкило за 45 гривень.

Десерты и напитки

Своеобразным мерилом в мире десертов выступает "Киевский" торт. Один такой весом 450 г от Roshen будет стоить 364 гривни. Добавим к нему еще полкило вафель бисквит-шоколад "Щедрики" за 99,5 гривни.

И чай-кофе в ассортименте. Выберем зеленый чай Pickwick по 56,99 гривни и черный чай Monomax Original с бергамотом в фасовке 90 граммов за 99,99 гривни.

А за полкило молотого кофе Jacobs Kronung придется отдать 659 гривень. Среди приобретенных нами товаров - это самая дорогая позиция.

И, наконец, хлеб, без которого наша продуктовая корзина была бы неполной. Украинский нарезанный от Marka Promo весом 800 г обойдется нам в 31,09 гривни, и почти в ту же цену "Столичный ржаной" от "Киевхлеб" по 30,99 гривни за 475 граммов.

Общая стоимость корзины

В итоге 40 товарных позиций нашей корзины обошлись в 4 138,25 гривни. До лимита в 100 долларов мы не дошли буквально в несколько гривень.

Наша корзина довольно сбалансирована, сюда входят наиболее распространенные продуктовые товары. Особенно много в ней овощей, поскольку сезон позволяет их приобрести чуть ли не по самым низким ценам за год. Такого набора продуктов может хватить для питания семьи из двух-трех человек на, условно, полторы-две недели, но при условии экономного потребления.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Пока что цены на свинину в Украине остаются стабильными. Однако существует большая вероятность того, что до конца года они пойдут вверх. Эксперты говорят о сезонном факторе повышения спроса накануне рождественских праздников. Подорожание прогнозируют в конце ноября - начале декабря.

Ценам на яйца также предсказывают повышение. Производители жалуются на постоянный рост стоимости составляющих, и содержать кур в холодное время года потребует дополнительных финансов.

