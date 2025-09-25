Достаточный объем внешней поддержки будет означать спокойный валютный рынок.

Валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. И хотя внутренняя экономическая политика важна, ключевые решения будут формироваться далеко за пределами Украины - на международных переговорах, в штабах партнеров и даже на полях боя.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он обращает внимание, что октябрь особенно опасен тем, что вместе с холодами растут риски атак на энергетическую инфраструктуру.

"Достаточно нескольких мощных ударов, и страна может снова столкнуться с проблемами с электроснабжением. Это мгновенно повлияет на бизнес: заводы остановятся, экспорт упадет, а импортеры начнут скупать валюту, чтобы перекрыть растущие расходы", - сказал эксперт.

Кроме того, любые изменения на фронте влияют на настроение граждан и компаний: хорошие новости стимулируют стабильность и доверие, плохие - провоцируют панический спрос на валюту и вывод капитала. Такие эмоциональные волны обычно краткосрочные, но они способны создавать значительные колебания курса валют.

Главным вопросом октября Лесовой назвал международную помощь для Украины. По его словам, в октябре-ноябре станет понятнее, сколько именно средств международные партнеры готовы выделить Украине на следующий год. Без этих денег стабилизировать бюджет практически невозможно: дефицит остается огромным и, по предварительным оценкам, уже превышает первоначальные расчеты на сотни миллиардов гривень.

"Есть два основных сценария: умеренный - около 38-40 млрд долл., как в предыдущие годы, и расширенный - 46,5 млрд долл. (именно такая потребность заложена в обнародованном Кабмином проекте бюджета на 2026 год). От того, какой вариант будет реализован, зависит не только бюджет, но и курс гривны", - сказал банкир.

Он добавил, что достаточный объем внешней поддержки будет означать спокойный валютный рынок. И наоборот: дефицит финансирования создаст сильное давление на гривню и может заставить регулятора принимать жесткие меры.

Государственный бюджет Украины на 2026 год

Проект государственного бюджета на 2026 год, по словам Лесового, содержит два ключевых для валютного рынка ориентира - средневзвешенный курс доллара, который бизнес использует при планировании контрактов и расходов, и уровень дефицита, демонстрирующий, сколько внешних ресурсов нужно привлечь.

"На практике бюджетные прогнозы часто не совпадают с реальностью. Например, на 2025 год был заложен курс 45 грн/долл., но фактический средний курс оказался на 9% ниже. В проекте бюджета-2026 заложен средневзвешенный курс на уровне 45,6 грн/долл. (на 11% выше текущего курса). К слову: потребность в международной финпомощи высчитывалась именно с учетом такого средневзвешенного курса. Если же реалии будут другими, то потребность в дополнительном финансировании может существенно возрасти", - пояснил эксперт.

Так же и с дефицитом: запланированные цифры постоянно превышаются на сотни миллиардов гривень, что делает финансовую систему еще более зависимой от международных вливаний. На 2026 год заложен дефицит в почти 2 трлн грн, что на 200 млрд выше расчетного (номинального) дефицита в 2025 году.

Также банкир отметил, что Национальный банк в октябре, скорее всего, оставит режим "управляемой гибкости". Это позволяет избегать резких скачков курса, удерживая ситуацию под контролем через валютные интервенции. Прогнозируемый объем интервенций в октябре - 3,5-4 млрд долл.

По прогнозу Лесового, доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

"Если международные договоренности будут достигнуты быстро и в достаточном объеме, гривня может остаться ближе к нижней границе диапазона. В случае задержек с финансированием или обострения военной ситуации курс может приблизиться к верхним значениям", - добавил банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

