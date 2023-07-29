Реактор, который начал коммерческую эксплуатацию 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок и оставался таковым после ядерного кризиса на Фукусиме.

Kansai Electric Power Co. впервые за 12 лет перезагрузила ядерный реактор на своей электростанции Такахама в префектуре Фукуи в центральной Японии, что сделало его старейшим действующим реактором в Японии.

Как сообщает Kyodo, оператор планирует возобновить производство и передачу электроэнергии на реакторе № 1 первых числах августа, а затем возобновить коммерческую эксплуатацию 28 августа.

Реактор, который начал коммерческую эксплуатацию 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок и оставался таковым после ядерного кризиса на Фукусиме, вызванного землетрясением и цунами в марте того же года.

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Перезагрузка произошла после того, как в 2016 году Управление по ядерному регулированию дало зеленый свет на эксплуатацию реактора по истечении 40-летнего периода эксплуатации, установленного после кризиса.

Первоначально планировалось перезапустить реактор примерно в начале июня, но этот план был отложен из-за необходимости дополнительных работ по противопожарной инфраструктуре.

Три из четырех реакторов на электростанции Такахама в настоящее время работают, и только реактор № 2 остается приостановленным.

Из более чем 40 коммерческих реакторов по всей стране в настоящее время эксплуатируются 11 реакторов.

Авария на АЭС "Фукусима"

11 марта 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Высота волны достигала 20 метров.

В результате стихийного бедствия из строя вышла система охлаждения электростанции, что повлекло ряд взрывов и утечку радиации. Аварию на "Фукусиме-1" считают крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Электрокомпания Tokyo Electric (TEPCO) в 2019 году предложила сбросить радиоактивную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан.

В январе 2023 года в Японии сказали, когда сольют радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в Тихий океан.

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