Япония хочет слить радиоактивную воду Фукусимы в Тихий океан из-за нехватки резервуаров

Японская электростанция, которая занималась вопросом сбора загрязненной воды с Фукусимы, признает, что до 2022 года хранить ее будет негде.

Электростанция Tokyo Electric (Япония) предложила сбросить радиоактивную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан, поскольку не хватает места для ее хранения.

Об этом информирует агентство REUTERS.

Сообщается, что Tokyo Electric собрала более 1 миллиона тонн загрязненной воды из трубопроводов для охлаждения АЭС Фукусимы.

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На брифинге в Токио руководство электростанции заявило, что единственным вариантом будет просто слить радиоактивную воду в Тихий океан и разбавить ее.

В Tokyo Electric объяснили, что к 2022 году для хранения воды не хватит места, но объем сброшенной радиоактивной воды не назвали.

Впрочем, правительство Японии может принять решение об утилизации такой воды только после выводов экспертной комиссии, а комментарий представителя электростанции в Кабмине назвали "его личным мнением".

В свою очередь, в Южной Корее надеются услышать от Токио больше информации о таких планах, чтобы избежать неожиданностей, сказал в комментарии Reuters южнокорейский дипломат.

Семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1". Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, на станции произошло несколько взрывов и крупный утечка радиации в атмосферу.

Аварию на "Фукусиме-1" называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС. После нее более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в загрязненной местности. По данным агентства dpa, десятки тысяч людей до сих пор живут во временном жилье, а почти 50 тысяч не могут вернуться домой. Со времени трагедии умерли более 3500 пострадавших.