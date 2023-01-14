Регулирующие органы сочли безопасным спуск воды, которая будет очищена от большинства радиоактивных изотопов.

Японское правительство оценило, когда вода с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима" будет сброшена в океан. Это может произойти "где-то этой весной или летом".

В апреле 2021 года правительство одобрило сброс более 1 млн тонн облученной воды с объекта после очистки в океан. В то время было сказано, что релиз состоится "примерно через два года", пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным спуск воды, которая будет очищена от большинства радиоактивных изотопов. Но все же в воде останутся следы трития, изотопа водорода, который трудно отделить.

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План японского правительства встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства к существованию. Страны, включая Южную Корею и Китай, также выразили озабоченность данной идеей.

Авария на АЭС "Фукусима" - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Оно спровоцировало цунами, высота волны которого местами достигала 20 метров. Стена воды накрыла целые города и деревни, а также расположенную на японском побережье атомную электростанцию "Фукусима-1".

В результате стихийного бедствия из строя вышла система охлаждения электростанции, что повлекло ряд взрывов и большую утечку радиации. Власти Японии эвакуировали население из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

Аварию на "Фукусиме-1" считают крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Электрокомпания Tokyo Electric (TEPCO) в 2019 году предложила сбросить радиоактивную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан. В TEPCO объяснили, что к 2022 году для хранения воды не хватит места, но объем сброшенной радиоактивной воды тогда не назвали.

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