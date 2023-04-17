Новый реактор будет работать не менее 60 лет

В Финляндии через 18 лет после начала строительства начал регулярную работу крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto 3 (OL3).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора атомной электростанции. Отмечается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет и удовлетворит около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии.

Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватт (ГВт) началось в 2005 году. Первоначально станция должна была быть открыта четыре года спустя, но запуск отложился из-за технических проблем.

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Атомная энергетика - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский "Газпром" в мае прошлого года прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за российский газ в рублях.

Вопрос атомной энергетики в Европе остается довольно спорным из-за проблем безопасности. В частности, Германия 15 апреля остановила последние три действующие атомные электростанции в стране.

Напомним, крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция с марта 2022 года находится под контролем оккупантов.

Также она подвергается постоянным обстрелам, что периодически приводит к обесточиванию станции. Это создает постоянную угрозу аварии с радиационными последствиями для всего мира.

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