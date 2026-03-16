'Не будет ни одной молекулы': еврокомиссар резко высказался по поводу газа и нефти из РФ

По словам Дана Йоргенсена, снижению цен на энергоносители будет способствовать рост доли возобновляемых источников энергии в Европе.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил против возобновления сотрудничества с Россией в энергетической сфере, несмотря на рост цен на энергоносители из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, комментируя призывы бельгийского премьера пересмотреть отношения с Россией, в частности в энергетической отрасли, пишет Радио Свобода.

"В Европейском Союзе мы решили, что не хотим импортировать российскую энергию… Чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались этого курса. Мы не можем в Европе напрямую помогать финансировать жестокую и незаконную войну России. Мы слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас", – отметил Йоргенсен.

Еврокомиссар добавил, что в ЕС решительно настроены придерживаться намеченного курса на независимость от российских энергоносителей.

"Было бы ошибкой повторить то, что мы делали в прошлом. Поэтому сигнал очень четкий: в будущем мы не будем импортировать из России даже ни одной молекулы", – заверил европейский чиновник.

Комментируя влияние войны на Ближнем Востоке на энергетический рынок ЕС, Йоргенсен указал на отсутствие проблем с безопасностью поставок энергоресурсов. По его словам, Европа минимально импортирует энергоресурсы из государств, охваченных в настоящее время войной. Чиновник добавил, что цены на энергоносители в ЕС растут из-за мирового дефицита энергоресурсов.

"Мы очень хорошо осознаем, что нам нужно не только следить за ситуацией, что мы, конечно, и делаем, но и нужно готовиться, ведь ситуация может еще больше обостриться. Мы должны быть готовы также применять краткосрочные меры, чтобы помочь государствам-членам в такой ситуации", – констатировал Йоргенсен.

Еврокомиссар отметил, что снижению цен будет способствовать рост доли возобновляемых источников энергии в Европе, а также большая взаимосвязанность энергосистем.

Ситуация в Иране и цены на газ в ЕС

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ираном Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли, а стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Боевые действия на Ближнем Востоке потянули вверх и цены на газ. В частности, 9 марта газовые фьючерсы подорожали на 30%

На этом фоне Венгрия призвала ЕС отменить санкции против российского энергетического сектора. Впрочем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа совершит ошибку, если вернется к российским энергоносителям ради сдерживания цен на топливо.

