Через месяц в мире закончатся запасы нефти, – Bloomberg

Цены на энергоносители не отражают масштабов сокращения поставок, отмечают аналитики.

Цены на нефть не полностью отражают крупнейшее в истории сокращение поставок, произошедшее из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

По словам руководителя аналитического отдела торговой компании Gunvor Group Фредерика Лассера, если война продлится еще месяц, то нефтяные рынки исчерпают свои запасы.

В свою очередь главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что на данный момент конфликт уже привел к потере миллиарда баррелей поставок, и эта цифра может вырасти до 1,5 миллиарда баррелей, если конфликт продлится.

Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют значительную волатильность с начала войны в Иране, поднявшись почти до 120 долларов за баррель, а затем опустившись на фоне перспектив мирных переговоров. Во вторник, 21 апреля, они торговались на уровне около 95 долларов за баррель, отчасти из-за убеждения, что конфликт скоро закончится.

"Масштаб, кажется, таков, что рынок на самом деле не может его охватить. Для возвращения потоков к нормальному уровню понадобится время, если будет заключено мирное соглашение, поэтому сейчас существует реальный разрыв между восприятием и реальностью", – говорит Рахим.

Соучредительница и директор по исследованиям Energy Aspects Амрита Сен отмечает, что поставки нефти через Ормузский пролив могут никогда не вернуться к довоенному уровню. По ее прогнозу, из-за войны будет потеряно около 450 миллионов баррелей нефтепродуктов, таких как бензин. Этот прогноз основан на предположении, что в следующем месяце проход через Ормузский пролив будет открыт на 50%.

17 апреля появилась информация об открытии движения через Ормузский пролив со стороны Ирана. На нее живо отреагировали рынки, однако США пообещали продолжать собственную морскую блокаду. В результате уже в субботу шесть танкеров с 8,3 миллиона баррелей неиранской нефти не смогли выйти из пролива. Позже появилась информация о возобновлении блокады Ираном.

20 апреля движение по проливу фактически остановилось после задержания иранского танкера военными США.

Вас также могут заинтересовать новости: