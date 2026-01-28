Правительство значительно упростило установку солнечных панелей на домах

Больше потребности в разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет.

Правительство упростило процедуры установки солнечных электростанций на зданиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, которые требуют специальных документов", - сообщила премьер.

По ее словам, установка солнечных электростанций на крышах и фасадах отныне будет осуществляться на основании отчета о техническом обследовании здания.

Видео дня

"Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет", - подчеркнула Свириденко.

Также она сообщила о расширении программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для повышения энергоустойчивости бизнеса.

Так, максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 млн грн. В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки. Премьер подчеркнула:

"Бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации и восстановление мощностей".

Ситуация в энергетике - другие новости

Правительство запускает программу "СвітлоДім", которая предусматривает выделение от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Даже после окончания войны украинцы будут испытывать нехватку электроэнергии. Государству придется существовать в режиме "страны генераторов" не менее трех-пяти лет, сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Вас также могут заинтересовать новости: