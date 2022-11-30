Однако имеющийся дефицит все равно слишком велик, чтобы перейти на плановые отключения электроэнергии.

Дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%. Сейчас этот дефицит слишком велик, чтобы перейти на плановые отключения электроэнергии по графикам.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, показатель улучшился в течение последнего дня.

"Еще вчера дефицит электроэнергии составлял 50%, то есть половина киевлян временно была без света. Сейчас ситуация улучшилась: дефицит составляет не 50%, а 30-35%", – сказал городской голова.

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Кличко заявил, что ситуация с энергоснабжением улучшается, но россияне в любой момент могут нанести новый ракетный удар украинской энергоинфраструктуре. В связи с этим он посоветовал киевлянам быть готовыми к любым сценариям. В частности, надо иметь запас питьевой и технической воды, еды и подготовить теплые вещи.

"Если есть возможность, если у вас или у ваших знакомых, родственников есть в пригороде дом с печью, теплом, водой, договоритесь, пожалуйста, временно провести там время", – добавил мэр.

Кличко отметил, что 500 "пунктов несокрушимости" на 3,5 млн жителей столицы – "это не панацея".

Отключение света в Киеве

10 октября российские оккупанты начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Они бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Из-за этого в Украине начались аварийные отключения электроснабжение.

17 ноября в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

23 ноября после очередной масштабной атаки в Минэнергетики Украины заявили о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были без света 70% жилых домов. Тогда же стало известно, что в столице свет будут включать на 2-3 часа до увеличения объема электроэнергии.

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