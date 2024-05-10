В частности глава государства предупредил тех европейцев, которые скептически относятся к необходимости поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если Российская Федерация захватит Украину, российские ракеты будут лететь на территорию соседних стран, и это обязательно произойдет, будут хотеть этого их люди или не будут хотеть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.

В частности, Зеленский отреагировал на скепсис среди некоторых европейцев, и в частности на скепсис словацкого премьер-министра Роберта Фицо относительно того, помогать ли Украине.

Глава государства благодарен словацкому народу за поддержку Украины, и в частности, за сбор средств на чешскую инициативу по закупке снарядов.

При этом, как напомнил Зеленский, ранее до 2014 года, до оккупации российскими войсками Крыма и отдельных районов Донбасса, часть украинцев, особенно на востоке Украины, всегда говорили, что надо находить возможности как дружески жить с соседями-россиянами.

"А потом, особенно, когда были захвачены их дома, когда началось полномасштабное вторжение, гибли прежде всего их дети, потому что, когда было наступление - восток разрушался полностью, оккупация, массированные расстрелы, изнасилования, и очень много страшного... и тогда большая часть наших людей, которые до этого думали как нам построить дружеские отношения, - они не хотят слышать ни о каких отношениях, они хотят справедливости, они хотят мести", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, украинцы с востока потеряли все полностью, близких и родных, дома, стали вынужденными переселенцами и поняли, каким Россия является врагом, а не соседом, не другом и не братом.

Президент отметил, что спепсис иногда существует, пока не пришла война к тем, кто его выражает в Европе.

"Я желаю людям Словакии, тем, кто живет еще в этом скепсисе относительно планов Путина: чтобы они никогда не увидели из того, что увидели украинцы, чтобы война не пришла на их территорию", - отметил Зеленский.

Как сказал президент, если не помогать Украине, то будем слабее.

"Путин будет идти к полному разрушению нашего государства. Полная оккупация нашего государства будет говорить о том, что он будет на границах и ваших государств. Я хочу, чтобы обратили внимание на границы между Россией и Украиной. Прилетают ли ракеты на нашу территорию с территории России? Да! Потому что это война. Война больше не имеет расстояния до этих технологий. И если Россия будет на границе с вами, хотят этого ваши люди, не хотят - ракеты будут прилетать. Безусловно. Потому что это война. Несмотря, хочет этого та или иная сторона", - подчеркнул Зеленский.

Также он считает, что некоторым скептическим людям важно понимать: "Сегодня их дети ходят в школу, и я думаю, что гораздо лучше, если их дети живы и ходят в школу не в подвал".

Скептики об Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал сбор словаков на помощь Украине "пуком в дерево", который не изменит ситуацию.

Ранее Венгрия решила отказаться предоставлять 18 млн долларов на оружие для Украины. Власти Венгрии выступают за "мирное решение конфликта" в Украине, поэтому эти деньги направят на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.

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