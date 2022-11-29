Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве впервые с 23 ноября будут применены стабилизационные отключения электроэнергии.

По состоянию на 29 ноября в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, отметив при этом, что сейчас делается все возможное, чтобы давать свет каждому абоненту по 2-3 часа дважды в сутки. Графики стабилизационных отключений не действуют.

"Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам", - говорится в сообщении ДТЭК.

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Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве впервые с 23 ноября будут применены стабилизационные отключения электроэнергии.

Удар по энергосистеме Украины и ситуация в Киеве:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

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