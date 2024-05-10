Он видит определенную угрозу для правопорядка в стране.

Создание частных военных компаний в Украине может нести определенную угрозу для правопорядка, а также дестабилизировать ситуацию в стране.

Такое мнение высказал руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов. "Я не думаю, что у нас есть потребность в создании частных военных компаний. Я думаю, что государство должно сохранять монополию на Вооруженные Силы, на защиту государства. Надо усиливать собственные вооруженные силы и туда делать свой "наклон", чем создавать частные военные компании", - сказал в комментарии УНИАН.

По словам Жданова, нет уверенности в том, что такие компании будут абсолютно управляемыми. "Они будут создавать угрозу определенную для правопорядка, у них будет оружие... И так у нас дестабилизированная ситуация. А, к сожалению, это будет еще в дальнейшем дестабилизировать ситуацию. Если говорить о моей личной точке зрения, я против создания таких частных компаний. Будет больше горя, чем пользы", - сказал эксперт.

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Он отметил, что в Украине ограничено использование оружия. "Оно может быть у частных граждан только как охотничье оружие. Не может быть пистолетов, кроме наградного оружия. У нас эти все вещи очень ограничены. Да, у нас есть охранные компании, которые занимаются охраной офисов и т.п. Но они не могут применять оружие огнестрельное. У них есть спецсредства, дубинки, баллончики с газом, но нет оружия", - отметил Жданов.

В целом же, по его словам, вопрос создания частных военных компаний - достаточно распространен во всем мире, но они отличаются от ЧВК в России.

"Одна из первых эта идея была рождена в Соединенных Штатах. Но, ЧВК использовалась там не для проведения боевых действий, а для охраны определенных объектов в третьих странах. Например, в Африке или в Ираке, когда американцы туда зашли. А в России они уже были преобразованы, искажена уже была ситация, когда военная компания уже просто как прокси российских военных сил применялась. Это и во время войны на Донбассе, когда воевали российские вооруженные силы и российская военная компания. И сейчас, уже после начала широкомасштабной агрессии", - прокомментировал Жданов.

Создание ЧВК в Украине: что известно

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. Предлагается разрешить им действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин назвал идею создания частных военных компаний в стране "адекватной и своевременной".

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко считает, что во время войны это создаст риски и опасности для внутренней стабильности страны.

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