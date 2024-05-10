Сейчас Палестину признают 139 из 193 стран-членов ООН.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Испания и Ирландия собираются 21 мая признать Палестинское государство.

"Это символический акт политического характера. Это больше, чем признание государства, это признание воли к существованию этого государства", - заявил Боррель, которого цитирует Reuters

По его словам, после них соответствующие решения могут принять Бельгия и другие страны. Как известно, сейчас Палестину признают 139 из 193 стран-членов ООН.

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Израиль заявлял, что признание станет "наградой для терроризма". В частности, это уменьшит шансы на урегулирование конфликта в Газе путем переговоров.

Отмечалось, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН, скорее всего, поддержит заявку Палестины на полноправное членство, что даст ей некоторые дополнительные права и привилегии с сентября 2024 года. Однако, хотя палестинцы будут иметь место среди членов ООН в зале заседаний, права голоса в этом органе у них не будет.

Конфликт между Израилем и Палестиной - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль нашел подземную базу ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе.

перед наступлением планирует эвакуировать жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в Газе. Их обеспечат едой, водой и другими необходимыми вещами.

Эти зоны создадут совместно с "международным сообществом" для размещения переселенцев.

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