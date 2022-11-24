На правом берегу подачу воды полностью восстановят в первой половине дня.

В Киеве на это время без электроснабжения из-за аварийных отключений остается 25% жилого фонда.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, отметив, что общественный транспорт работает как подземный, так и наземный.

"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 25% жилого фонда города", - говорится в сообщении.

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Вместо трамваев, с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы.

"На левом берегу Киева водоснабжение восстановили. На правом берегу подачу воды полностью восстановят в первой половине дня", - отметили в КМВА.

Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу.

Война и удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что в энергосистеме произошел блэкаут.

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