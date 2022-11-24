Водоснабжение во всех районах столицы восстановлено, однако кое-где еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети.

По состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.

Вместе с тем, кое-где еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения.

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В то же время Киевская городская государственная администрация сообщает, что ДТЭК частично восстановил электроснабжение в Киеве, однако в столице действуют экстренные ограничения.

"По состоянию на утро возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: прежде всего для водоснабжения и больниц. Продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за ночь отремонтировали две транзитные линии, которые подают напряжение на левый берег Киева. По состоянию на вторую половину дня 24 ноября продолжается ремонт линий ДТЭК "Киевские электросети", которые были повреждены из-за атаки российских оккупантов 23 ноября.

Как отмечают энергетики, это позволит восстановить подачу электроэнергии для части бытовых клиентов, которые остаются без света со вчерашнего дня.

"В то же время по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", - отметили в КГГА.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России является крайне сложной. Местных жителей просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.

Удары России по украинской энергетике-ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. В частности, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения, в том числе и столица. Впрочем сегодня утром водоснабжение в Киеве было в основном восстановлено.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что в Киеве до стабилизации ситуации в энергосистеме увеличат интервал движения метро и трамваев. В частности, поезда метро будут курсировать с интервалом 10 минут. Впрочем уже сегодня, 24 ноября, в КГГА сообщили, что вечером 24 ноября и утром 25 ноября киевское метро сократит интервалы движения поездов.

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