Версия Moto G Stylus этого года получила беспроводную зарядку и обновленный экран, сохранив при этом основные фишки.

Motorola анонсировала среднебюджетный смартфон Moto G Stylus (2024), одной из фишек которого стал комплектный стилус. От предшественника новинка отличается обновленным экраном, беспроводной зарядкой и другими улучшениями, пишет The Verge.

G Stylus 2024 по-прежнему остается "большим телефоном": спереди стоит 6.7-дюймовый OLED-дисплей с 120 Гц и разрешением Full HD+. Селфи-камера на 32 Мп врезана по центру матрицы и использует объединение пикселей для лучшей чувствительности в условиях слабого освещения.

Смартфон получил 8-ядерный чипсет Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 гигабайт флеш-памяти. В основной камере два сенсора – 50 Мп главный и 13 Мп широкоугольный, который может снимать и макро. Также Moto G Stylus (2022) получила поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Встроенный стилус также имеет несколько улучшений. Он имеет увеличенную площадь контакта и уменьшенную задержку при использовании. Motorola еще упростила работу с заметками, а также добавила возможность автоматически запускать нужные программы, как только вы достанете стилус. Для хранения стилуса есть отсек снизу.

Пока новинка продается только в США, где за нее просят 400 долларов (около 15 000 грн по курсу). Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S24 Ultra, который продается от 1199 долларов.

Ранее Motorola показывала концепт смартфон-браслета – его можно носить на руке вместо часов. Журналисты, попробовавшие его, отмечают, что дисплей чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг народных смартфонов – ими владельцы довольны больше всего. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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