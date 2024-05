Треки очень похожи между собой.

Накануне состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". Среди самых ярких выступлений оказался номер представительницы Австрии, певицы Kaleen, которая вошла в финал. Однако в ее песне "We Will Rave" заметили много сходства с треком 1990-х годов "Think about the way".

Исполнительница из Австрии достойно представила свою страну и завоевала место в финале, где будет бороться за хрустальный кубок. Правда, ее конкурсный трек вызвал некоторые сомнения у еврофанов. Речь идет о том, что проигрыш и припев песни очень похожи на мотивы композиции Ice MC.

Хит "Think about the way" вышел в свет еще в далеком 1994 году. Однако трек Kaleen "We Will Rave" 2024 года напоминает мелодию ранее упомянутого хита. Стоит заметить, что слова песен отличаются, и не имеют ничего общего.

К слову, Kaleen и еще 25 конкурсантов выступят в гранд-финале, который состоится уже 11 мая в Мальме, Швеция. Стало известно, в каком порядке будут выступать страны-участники.

Напомним, ранее представители Испании на "Евровидении-2024" обнажились и устроили эротическое шоу прямо на сцене.

