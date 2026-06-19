'Ситуация близка к критической': топливный кризис дошел до Москвы

В настоящее время наблюдается сокращение мощностей по нефтепереработке в окрестностях Москвы, а также в Верхнем и Среднем Поволжье.

Волна ударов украинских беспилотников, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создала риск дефицита бензина в Москве. Об этом в своём материале для Фонда Карнеги сообщил бывший глава департамента "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

По его словам, признаки приближения топливного кризиса в московском регионе уже становятся заметными. Так, на автозаправочных станциях области начали формироваться очереди, в столице введены ограничения на продажу бензина на АЗС "Татнефти", ОРТК, "Роснефти" и "Лукойла". Жители отдаленных пригородов Москвы сообщали, что некоторые заправочные станции прекратили продажу бензина в канистрах.

По данным Bloomberg, водители в нескольких районах Москвы и на окраинах столицы говорят, что 18 июня цены на бензин выросли до более чем 90 рублей (1,23 доллара) за литр, тогда как недавно они составляли примерно 70 рублей (0,96 долл.). Одна из крупнейших независимых сетей – "Нафтамагистраль" – повысила цены до 94,99 рубля (1,30 долл.) за литр АИ-95.

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По словам Вакуленко, возможно кратковременное снижение объемов продаж бензина до 80–90% от обычного уровня, причем продолжительность этого периода будет зависеть от темпов проведения ремонтных работ.

"Власти сделают все возможное, чтобы доставить топливо из других регионов. Однако пропускная способность железной дороги не безгранична, а нефтеперерабатывающие заводы поблизости также получили повреждения", – отметил бывший глава департамента "Газпром нефти".

Отметим, что на сегодняшний день под ударами оказались все нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие поставки топлива в Москву по продуктопроводам: в Ярославле, Рязани и Кстово.

С 16 июня остановил работу Московский НПЗ "Газпром нефти", который, по разным оценкам, покрывал до 40% потребностей столицы в топливе. Во время атаки 16 июня на предприятии была выведена из строя первая установка первичной переработки, а 18 июня – вторая, на которой завод планировал продолжать работу на период ремонтных работ.

По расчетам Вакуленко, удары по Московскому НПЗ, а также по заводу "Татнефти" в Нижнекамске снизили переработку нефти в РФ на 600 тысяч баррелей в сутки.

"Если другие, ранее пострадавшие заводы, не смогут быстро восстановить объемы переработки, потери мощностей составят 28% по сравнению с уровнем, характерным для этого времени года", – оценивает ситуацию эксперт.

При этом в Москве и Московской области сосредоточено 14% всех легковых автомобилей в России. На этот регион также приходится 19% общероссийского объема автомобильных грузовых перевозок и около 40% пассажирских авиаперевозок.

По данным Росстата, темпы роста розничных цен на АЗС ускоряются пять недель подряд и приблизились к 1% в неделю. В целом с начала года бензин подорожал на 6,6% – вдвое больше уровня инфляции и вдвое больше, чем на ту же дату в любой год с начала войны.

На сегодняшний день остается ряд неизвестных факторов, которые затрудняют прогноз цен на будущее. В частности, сможет ли Украина поддерживать текущую интенсивность ударов (или даже наращивать её). Это зависит от масштабов производства украинских дронов. Также неопределенным остается темп восстановления российских НПЗ. Кроме того, неясно, какой объем резервов пожарного и ремонтного ресурса у установок, подвергавшихся многократным ударам. В частности, Рязанский НПЗ, по данным источников, подвергался атакам 15 раз.

По мнению Вакуленко, если преодолеть дефицит не удастся, что становится всё более вероятным, перед российскими властями встанет вопрос, как организовать распределение дефицитного ресурса.

"В настоящее время потребление бензина субсидируется с помощью демпферного механизма. Бензин продается населению по цене, которая на 20–30 рублей ниже его реальной рыночной стоимости, что дополнительно стимулирует потребление", – отмечает бывший топ-менеджер.

В то же время эта субсидия применяется только к топливу, реализуемому российскими компаниями, что фактически ограничивает импорт.

Украина наносит удар по Москве – главные новости

Недавно Украина нанесла самый мощный за последний год удар по Москве, запустив около 600 беспилотников в ответ на атаки по Киеву. В частности, украинские беспилотники нанесли удар по самому загруженному аэропорту России – аэропорту "Шереметьево".

19 июня российскую столицу вновь атаковали десятки украинских дронов. Жители российской столицы активно публикуют в соцсетях видео, на которых запечатлен пролет беспилотников непосредственно над городом.

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