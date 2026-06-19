Москву снова атакуют десятки украинских дронов: россияне заявляют о сбитии более 30 БПЛА

Из-за атаки около 150 рейсов задерживаются в московских аэропортах.

Сегодня, 19 июня, Москву снова атакуют украинские беспилотники. Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил о якобы сбитии 37 дронов на подлете к городу.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр Москвы.

Собянин заверил, что якобы ни один украинский беспилотник в ходе сегодняшней атаки не достиг Москвы. Однако жители российской столицы публикуют в соцсетях видео, на котором видны пролеты дронов прямо над городом.

Видео дня

Местные Telegram-каналы также сообщают, что около 150 рейсов задерживаются в московских аэропортах. В Шереметьево задержано около 40 рейсов на прилет и 19 на вылет, во Внуково – 33 на прилет и 28 на вылет, а в Домодедово – около 26 рейсов на прилет.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался журналистам на "возмутительные теракты Киева". Он заявил, что эти инциденты "должны быть замечены американскими коллегами.

Лавров намекнул на то, что во время визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву российская сторона расскажет им об "украинских терактах".

Песков прокомментировал удары Украины по Москве

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на украинские удары по Москве порекомендовал россиянам посмотреть "впечатляющие кадры" последствий ударов России по Украине. Он заявил, что российская система противовоздушной обороны демонстрирует "высокие показатели работы".

"Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - сказал Песков.

Вас также могут заинтересовать новости: