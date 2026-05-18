Украина нанесла самый мощный за год удар по Москве, – The Telegraph

По мере усиления опасений относительно способности Киева наносить удары на большие расстояния российский президент Владимир Путин ввел новые ограничения.

Украина нанесла самый мощный за год удар по Москве, запустив ночью почти 600 дронов в ответ на удары по Киеву. Атака на окраинах столицы продолжалась с вечера субботы до утра воскресенья, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате сбития 586 дронов над территорией России погибли три человека.

По данным российских государственных СМИ, это был самый крупный удар по этому району за последний год. Взрывы были слышны не только в области, но и в центре столицы России.

В статье упоминается, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил военным подготовить предложения относительно "возможных форматов нашего ответа" на российский удар по Киеву, в результате которого в четверг погибли 24 человека и около 50 получили ранения.

Сообщается, что украинские беспилотники нанесли удар по самому загруженному аэропорту России – аэропорту "Шереметьево".

"Согласно анализу ударов, опубликованному на местных телеканалах, Киев, вероятно, наносил удары по нефтеперерабатывающему заводу, объекту по производству крылатых ракет и других ракетных систем, станции заправки топливом и технологическому парку", – сообщило издание.

В публикации указывается, что удары Украины на большие расстояния обычно направлены на объекты инфраструктуры, такие как заводы и нефтеперерабатывающие предприятия, логистические объекты и средства противовоздушной обороны.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эти удары в своем посте в воскресенье.

"Украинские удары на большие расстояния достигли Московской области, и мы четко заявляем россиянам: их государство должно прекратить войну. В Московской области сосредоточено наибольшее количество российских средств ПВО. Но мы преодолеваем их", – написал Зеленский и добавил подборку видео, на которой видно, как украинские дроны пролетают над областью, а с мест взрывов поднимается дым.

Командир беспилотных сил Украины Роберт Бровди опубликовал в Telegram изображение беспилотного летательного аппарата с надписью "Москва никогда не спит" на крыле.

"Односторонний пропуск к мирной жизни в Патриках и окрестностях отменен", – написал он в подписи, имея в виду элитный московский район Патриаршие пруды.

Издание сообщило, что, по словам местных чиновников, в результате атак погибли три человека в селах Химки и Погорелки, расположенных к северу от столицы. Обломки дронов также упали на территорию аэропорта "Шереметьево" – самого загруженного авиационного узла страны.

В селе Субботино, к юго-западу от Москвы, обломки дрона упали на дом, что привело к его возгоранию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал фотографию, на которой дом полностью охвачен пламенем.

Кроме того, в Истре, городе в 25 милях к западу от столицы, четыре человека получили ранения от дронов, а жилые дома были повреждены.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 12 рабочих получили ранения в результате взрыва на Московском нефтеперерабатывающем заводе, хотя он отметил, что "производство не было нарушено".

По данным Министерства обороны России, дроны также были сбиты в 14 других российских регионах, а также в оккупированном Крыму. Один человек погиб в Белгороде – приграничном регионе, где часто происходят удары дронов и артиллерийские обстрелы.

В то же время издание напомнило, что российский удар в начале этой недели установил рекорд за время войны: за 24 часа на территорию Украины было запущено почти 1 500 дронов, а ночью крылатая ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Киеве, что привело к его обрушению.

В публикации рассказывается, что пока спасатели извлекали тела из-под завалов, корреспондент The Telegraph стал свидетелем того, как сотни людей с тревогой ждали новостей о судьбе своих друзей, соседей, одноклассников и членов семьи.

Следующий день в Киеве был объявлен днем траура, и люди со всех уголков города приходили на место происшествия, чтобы возложить цветы и мягкие игрушки – последние в знак почтения памяти трех погибших детей.

За кровопролитием последовало несколько раундов ответных ударов, нанесенных Украиной по России. В субботу Зеленский заявил, что его армия уничтожила редкий амфибийный самолет глубоко за линией фронта.

Издание отметило, что по мере усиления опасений относительно возможностей Киева наносить удары на большие расстояния российский президент Владимир Путин ввел новые ограничения, запрещающие любым СМИ, организациям или гражданам публиковать информацию о последствиях ударов по российской территории без официального разрешения.

Новый закон, который должен действовать бессрочно, будет предусматривать наложение штрафов на любое лицо, публикующее текстовые, фото- или видеоматериалы, изображающие последствия атак.

Напоминается, что это стало продолжением масштабной волны ограничений, введенных Кремлем в отношении интернета, в частности отключений, ограничения пропускной способности негосударственных социальных сетей и мессенджеров, а также попыток запретить VPN.

"Власти России, как правило, не обнародуют информацию о масштабах украинских атак, и многие полагаются на каналы в Telegram и других социальных сетях для получения и распространения новостей и видеоматериалов", – отметило издание.

В пятницу опрос, опубликованный Фондом общественного мнения – исследовательским институтом, принадлежащим Кремлю, – показал, что большая часть россиян больше обеспокоена кампанией ударов Украины с большого расстояния, чем развитием событий на передовой.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что Силы обороны использовали украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" для поражения целей в Москве и области. Ведомство подтвердило, что в Зеленограде Московской области РФ было поражено предприятие "Ангстрем", специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. Также в Московской области была поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы. Она используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе и для российской армии.

Также мы писали, что журналисты предполагают, что российская пропаганда пытается преуменьшить масштабы атак Украины на Москву и Подмосковье. В частности, центральные российские телеканалы говорили об атаке на Москву и Московскую область всего по минуте. Уже днем "Первый канал" заявил, что Россия "дала ответ Украине". В частности, российские телеканалы утверждали, что "инфраструктура ВСУ в огне" после соответствующих российских ударов.

