Бразилия первой в мире тестирует революционный двигатель для ТЭС

Запуск состоялся на электростанции Suape II в бразильском штате Пернамбуку.

В Бразилии запустили двигатель, который называют первым в мире, разработанным специально для производства электроэнергии на этаноле в промышленных масштабах. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Запуск состоялся на электростанции Suape II в штате Пернамбуку, где энергетическая компания Suape Energia и финская технологическая компания Wärtsilä завершили этап внедрения Ethanol Project и готовятся к эксплуатационным испытаниям в реальных условиях.

Инициатива призвана продемонстрировать, может ли этанол стать эффективным топливом для управляемого производства электроэнергии, одновременно способствуя сокращению выбросов в энергетическом секторе. Хотя этанол уже десятилетиями широко используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, его почти не применяли в качестве основного топлива для промышленного производства электроэнергии.

Видео дня

Сторонники проекта считают, что ситуация может измениться, если технология докажет свою техническую и экономическую конкурентоспособность. В проекте используется модифицированный двигатель Wärtsilä 32M, способный работать на этаноле, который производится преимущественно из бразильского сахарного тростника.

Демонстрационная программа предусматривает тысячи часов испытаний в течение ближайших лет, что позволит собрать данные о производительности, надежности, уровне выбросов и экономической эффективности технологии. Основное внимание будет сосредоточено на подтверждении эффективности производства электроэнергии, оценке экономической целесообразности и определении того, может ли этанол стать практичным решением для энергосистем будущего.

Участники отрасли видят в проекте более широкие перспективы для бразильского сектора выращивания сахарного тростника. Если производство электроэнергии на этаноле докажет свою коммерческую жизнеспособность, это может создать дополнительный рынок сбыта для одного из важнейших сельскохозяйственных продуктов страны, а также способствовать укреплению внутренней энергетической безопасности.

Почему именно Бразилия

Бразилия обладает уникальными условиями для тестирования этой концепции. Страна является одним из крупнейших производителей и потребителей этанола из сахарного тростника и на протяжении десятилетий развивала инфраструктуру для его производства, хранения и транспортировки. Большая часть этого топлива традиционно используется в транспортном секторе.

Разработчики проекта надеются доказать, что этанол может стать источником управляемой генерации электроэнергии. Это особенно актуально в то время, когда многие страны ищут способы дополнить нестабильные возобновляемые источники энергии, такие как ветровые и солнечные электростанции.

Почему энергетика на этаноле привлекает внимание

Одним из самых больших вызовов для современных энергосистем является сочетание надежности электроснабжения с декарбонизацией.

Солнечные панели производят электроэнергию только при наличии солнечного света, тогда как работа ветровых турбин зависит от погодных условий. Аккумуляторные системы могут частично компенсировать эти ограничения, однако длительное хранение энергии во многих странах до сих пор остается дорогостоящим решением. Это заставляет энергетические компании и правительства искать низкоуглеродные виды топлива, которые можно накапливать и использовать в любой момент, когда растет спрос на электроэнергию.

Эксперты предполагают, что к 2030 году мировое производство электроэнергии из биоэнергетических источников должно существенно вырасти, поскольку страны ищут дополнительные инструменты для сокращения выбросов без потери стабильности энергосистем. В компании Wärtsilä считают, что биотопливо, в частности этанол, может сыграть важную роль в этом процессе, ведь его легко транспортировать, хранить и использовать на уже существующих электростанциях на базе двигателей внутреннего сгорания.

Альтернативные источники энергии – последние новости

Европейский рынок электроэнергии проходит свой первый серьезный геополитический стресс-тест после энергетического кризиса 2022 года и пока выдерживает это испытание.

Четыре года назад высокие цены на энергоносители вызвали масштабный инфляционный шок, последствия которого ощущались в течение нескольких лет. Однако на этот раз значительные инвестиции в солнечную и ветровую энергетику помогли смягчить возможные резкие ценовые колебания. Возобновляемые источники энергии повышают стабильность системы, поскольку не зависят от импортного топлива.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее заявил, что Европа не будет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из России, несмотря на войну на Ближнем Востоке. В ЕС заявили, что будут делать ставку на дальнейшее увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: