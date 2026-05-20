Солнечная электростанция в пустыне создала неожиданную угрозу для авиаперелетов

Когда объект строили, никто даже не предполагал, что могут возникнуть такие проблемы.

Солнечные электростанции все больше кажутся очевидным будущим энергетики. Однако их все более широкое распространение открывает новые проблемы, которые изначально не были очевидны. Об этом пишет Ecoportal.

В пустыне Мохаве (Калифорния, США) расположена солнечно-термодинамическая электростанция "Айвонпа". От обычной солнечной электростанции ее отличает принцип генерации электроэнергии. Вместо солнечных панелей с фотоэлементами, которые производят электроэнергию, в "Айвонпа" солнечные лучи используются для нагрева теплоносителя и превращения воды в пар, чтобы приводить в движение турбину, как на обычной тепловой электростанции.

Таким образом, вместо традиционных черных или синих панелей эта электростанция использует гигантские зеркала, которые постоянно движутся за солнцем и отражают свет на несколько башен. Именно там концентрированная энергия создает высокие температуры для превращения воды в пар.

Авторы материала отмечают, что температура вблизи башен иногда превышает 500 градусов по Цельсию. Из-за этого вокруг станции возникли так называемые "зоны смертельного тепла".

В публикации рассказывается, что работники станции начали регулярно замечать дым и перья вблизи башен. Птицы, пролетая через сфокусированные лучи, получали смертельные ожоги прямо в воздухе.

Впрочем, впоследствии проблема коснулась не только дикой природы. Пилоты самолетов, пролетавшие вблизи станции, начали сообщать об опасных вспышках света в кабинах.

Некоторые из них, пишет издание, жаловались на кратковременную потерю видимости и остаточные "послеобразы" после пересечения определенных маршрутов. Исследователи установили, что причина заключалась в чрезвычайно ярком отраженном свете, который попадал в самолет при определенном положении солнца.

Некоторые пилоты сравнивали это с прямым взглядом на интенсивный луч солнечного света.

По словам исследователей, эффект длился всего несколько секунд, однако даже этого времени хватало, чтобы вызвать беспокойство в авиационной сфере – особенно во время полетов на небольшой высоте.

После появления жалоб было предложено несколько решений – изменение положения зеркал в опасные периоды и корректировка маршрутов полетов вблизи станции.

"Изначально объект рекламировался как прорыв в сфере возобновляемой энергетики. Вместо этого он выявил неожиданные риски, связанные с технологией концентрированной солнечной энергии. Проект стал предупреждением для будущих разработок в области концентрированной солнечной энергии", – пишет издание.

